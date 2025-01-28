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موسكو تسيطر على بلدة جديدة في مقاطعة خاركيف

Lebanon 24
28-01-2025 | 04:51
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أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة دفوريشنايا في مقاطعة خاركيف، شرقي أوكرانيا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أنه نتيجة للمعارك الحاسمة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، تمت السيطرة على بلدة دفوريشنايا في مقاطعة خاركيف.
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واستهدفت القوات الروسية تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في عدة مناطق في مقاطعات لوغانسك وخاركيف ودونيتسك.

ووفقا لبيان الدفاع الروسية فقد بلغت خسائر القوات الأوكرانية 330 عسكريا، و4 آليات قتالية مدرعة، بينها ناقلتا جند مدرعتان من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، و6 سيارات، وتم تدمير 4 مدافع ميدانية، ومحطتين للحرب الإلكترونية، ومستودعين للذخيرة.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت أمس الاثنين سيطرة القوات الروسية على قرية نيكولاييفو-دارينو في منطقة كورسك بغرب روسيا من القوات الأوكرانية.

كما أعلنت سيطرة قواتها على بلدة فيليكا نوفوسيلكا الاستراتيجية في غرب مقاطعة دونيتسك، التي كان عدد سكانها قبل الحرب نحو 5 آلاف نسمة، بعد معركة استمرت شهورا.(سكاي نيوز)

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