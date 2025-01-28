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عربي-دولي
بشأن الإسرائيليين.. هذا ما اقترحه وزير الخارجية الإيراني على ترامب
Lebanon 24
28-01-2025
|
06:09
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اقترح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نقل الإسرائيليين إلى غرينلاند بدلا من نقل جزء من سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن.
وقال عراقجي، اليوم الثلاثاء في لقاء مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية، ساخرا: "اقترح شيئا آخر، بدلا من الفلسطينيين، لنجرب نقل الإسرائيليين إلى غرينلاند، وبذلك يمكن للولايات المتحدة ضرب عصفورين بحجر".
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وبخصوص حلفاء إيران في الشرق الأوسط، اعتبر وزير الخارجية الإيراني أن حلفاء إيران (حزب الله وحماس) سيقومون بإعادة بناء نفسهم رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بهم، واعتبر الوزير أن قوتهم تكمن في "الفكر" الذي يستحيل القضاء عليه.
كما أكد عراقجي، أن بلاده سترد بشكل فوري وقاس على أي هجوم إسرائيلي أو أميركي ضد منشآت إيران النووية، واعتبر الوزير الأمر إن حدث جنوني للغاية لما قد ينتج عنه من آثار تدميرية هائلة على المنطقة.
وأوضح عراقجي أن إيران تنتظر المزيد للدخول في مفاوضات جديد مع واشنطن حول برنامجها النووي وأن تلميحات ترامب ليست كافية.
وقال وزير الخارجية الإيراني: "الوضع اختلف الآن وأصبح معقدا وأكثر صعوبة، لذلك يجب فعل المزيد من الطرف الأخر (الولايات المتحدة) لكسب ثقتنا مرة أخرى واعتبار الاتفاق معنا "شيئا لطيفا" غير كافي لنا". (روسيا اليوم)
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