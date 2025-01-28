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عربي-دولي

سوري قتل شقيقته الصغرى... وأصاب الكبرى بجروحٍ خطيرة

Lebanon 24
28-01-2025 | 08:00
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هزّت جريمة مروّعة مدينة عينتاب التركية الواقعة جنوبي البلاد على الحدود مع سوريا بعد الإعلان عن مقتل شابة سورية تبلغ من العمر 18 عاماً وجرح شقيقتها على يد شقيقهما.

وبحسب ما نقلته وكالة "DHA" التركية، فقد وقعت الحادثة في ساعات متأخرة من يوم أمس الاثنين، عندما أقدم الجاني على إطلاق النار على شقيقتيه، ما أسفر عن وفاة الأخت الصغرى في مكان الحادث، بينما نُقلت الأخت الكبرى، مريم، إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم بعد إصابتها بجروح بالغة. (العربية)
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