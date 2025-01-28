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عربي-دولي

طهران شترط "استعادة الثقة" لأي تفاوض مع أميركا.. وتحذر من ضرب النووي

Lebanon 24
28-01-2025 | 10:22
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اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه يجدر بالإدارة الأميركية الجديدة السعي إلى استعادة ثقة طهران إذا ما أرادت جولة جديدة من المفاوضات بشأن البرنامج النووي.

وفي تسجيل مصوّر لمقابلة مع قناة عربية نشره عراقجي على حسابه الرسمي في "تلغرام" الثلاثاء، قال الوزير "الوضع مختلف وأصعب بكثير من السابق. وينبغي للطرف الآخر أن يقوم بالكثير للحصول على ثقتنا".
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وقال عباس عراقجي في المقابلة "ينبغي أن تكون درجة الثقة كافية لإيران كي تنخرط مجدّدا في مفاوضات. وأظنّ أننا ما زلنا بعيدين عن ذلك".
 
وقال عراقجي إن "أيّ هجوم على منشآتنا النووية سيواجه بردّ حازم وفوري"، مشيرا إلى أن خطوة من هذا القبيل ستكون "جنونية" و"ستحوّل المنطقة إلى كارثة سيّئة جدّا". (العربية) 
 
 
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