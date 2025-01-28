شحنة مساعدات "غريبة" من بايدن لغزة.. وترامب يبطلها!

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أوقفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء، مساعدات مالية خصصتها إدارة سلفه جو بايدن، إلى قطاع غزة مخصصة لشراء الواقي الذكري.وقالت المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفات خلال مؤتمر صحفي، إن "هذا التبرع تم كشفه في الأسبوع الأول من إدارة ترامب".وبيّنت أن "وزارة كفاءة الحكومة التي يقودها الملياردير الأميركي إيلون ماسك، وجدت أن نحو 50 مليون دولار أميركي من أموال دافعي الضرائب، مخصصة لتمويل الواقيات الذكرية في غزة" وفق تعبيرها.وقبل أيام، أكد الرئيس ترامب تعليق برامج المساعدات الأميركية للدول الأجنبية، بما في ذلك أوكرانيا.وجاءت تأكيدات ترامب بعد أن تلقت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) أمرا بوقف تمويل المشاريع في أوكرانيا.وكان وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو قد أعطى توجيهات بتعليق تمويل كافة البرامج للمساعدات تقريبا لمدة 90 يوما، بما في ذلك الخاصة بأوكرانيا. (ارم نيوز)