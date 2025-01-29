سلطان عمان وأمير قطر يؤكدان أهمية استقرار سوريا لسلام المنطقة

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أكد سلطان عمان هيثم بن طارق وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على أن أمن سوريا واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة. جاء ذلك في بيان مشترك بعد زيارة أمير قطر إلى عمان، التي جرت في 28 و29 يناير 2025.وأوضح البيان أن الجانبين ناقشا سبل توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مع تشجيع القطاعين العام والخاص على تنويع الشراكة. كما أشارا إلى أهمية اللجنة العمانية-القطرية المشتركة في تعزيز المشاريع المشتركة، وناقشا أيضًا التطورات الإقليمية والدولية، مع التأكيد على حل النزاعات سلمياً ودعم الاستقرار في المنطقة.فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، تناول الجانبان إعادة إعمار غزة وتأمين المساعدات الإنسانية، مشيدين بالدور القطري في الوساطة لتحقيق الهدوء.كما شدد الجانبان على احترام سيادة سوريا واستقلالها، مؤكدين دعمهم لكافة الجهود لتحقيق عملية انتقالية شاملة تحقق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية.تخللت الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات متعددة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين البلدين. (روسيا اليوم)