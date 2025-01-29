Advertisement

عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في جنين وطولكرم.. كاتس: سنهزم "الإرهاب" الممول من إيران

Lebanon 24
29-01-2025 | 08:14
A-
A+
Doc-P-1313070-638737608072472172.png
Doc-P-1313070-638737608072472172.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، في إطار عمليته التي أطلق عليها اسم "السور الحديدي" لليوم التاسع على التوالي.
 
وفي زيارة إلى المخيم يوم الأربعاء، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن هدف العملية هو تدمير البنية التحتية الإرهابية التي تم إنشاؤها في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بتمويل وتسليح من إيران.
Advertisement

وقال كاتس: "مخيم جنين للاجئين لن يعود إلى ما كان عليه مرة أخرى. بعد الانتهاء من العملية، سيبقى الجيش الإسرائيلي في المخيم للتأكد من عدم عودة الإرهاب". وأضاف أن إسرائيل مصممة على القضاء على ما وصفه بـ "الإرهاب الممول من إيران" في المنطقة.

وفي سياق متصل، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات الجيش الإسرائيلي أجبرت عائلات فلسطينية في مخيم طولكرم على إخلاء منازلها بعدما وسعت عملياتها في المنطقة فجر الثلاثاء. وأفادت الوكالة بأن الجيش الإسرائيلي استولى على عدد من المباني في طولكرم وحولها إلى ثكنات عسكرية بعد إخلائها من السكان. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:26 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:49 | 2025-01-29
10:34 | 2025-01-29
10:26 | 2025-01-29
10:17 | 2025-01-29
10:13 | 2025-01-29
10:02 | 2025-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24