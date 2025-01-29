الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في جنين وطولكرم.. كاتس: سنهزم "الإرهاب" الممول من إيران

يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، في إطار عمليته التي أطلق عليها اسم "السور الحديدي" لليوم التاسع على التوالي.

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وفي زيارة إلى المخيم يوم الأربعاء، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن هدف العملية هو تدمير البنية التحتية الإرهابية التي تم إنشاؤها في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بتمويل وتسليح من إيران.وقال كاتس: "مخيم جنين للاجئين لن يعود إلى ما كان عليه مرة أخرى. بعد الانتهاء من العملية، سيبقى الجيش الإسرائيلي في المخيم للتأكد من عدم عودة الإرهاب". وأضاف أن إسرائيل مصممة على القضاء على ما وصفه بـ "الإرهاب الممول من إيران" في المنطقة.وفي سياق متصل، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات الجيش الإسرائيلي أجبرت عائلات فلسطينية في مخيم طولكرم على إخلاء منازلها بعدما وسعت عملياتها في المنطقة فجر الثلاثاء. وأفادت الوكالة بأن الجيش الإسرائيلي استولى على عدد من المباني في طولكرم وحولها إلى ثكنات عسكرية بعد إخلائها من السكان. (روسيا اليوم)