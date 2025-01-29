واشنطن تطلب من موظفيها مغادرة الكونغو الديمقراطية

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طلبت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، من موظفيها بجمهورية كونغو الديمقراطية، بمغادرة البلاد بسبب تزايد أحداث العنف فيها.وقالت الوزارة في بيان إنه "بسبب زيادة النزاع المسلح والإرهاب وعمليات الاختطاف في البلاد، تم إصدار أمر لجميع موظفي الحكومة الأمريكية غير المضطرين للبقاء بمغادرة البلاد مع أسرهم".واندلعت احتجاجات في العاصمة كينشاسا، على خلفية الاشتباكات في مدينة غوما شرق البلاد، بين قوات الأمن وحركة "إم 23".(الاناضول)