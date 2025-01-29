"لها رمزية كبيرة".. قائد عربي سيزور سوريا للمرة الأولى بعد سقوط "الأسد"!

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وذكر التلفزيون العربي السوري أن "أمير قطر سيزور دمشق الخميس"، نقلاً عن مصادر إعلامية.وأكد المصدر الدبلوماسي العربي، أن "زيارة أمير قطر لدمشق لها رمزية كبيرة باعتبار قطر من الدول التي وقفت إلى جانب الشعب السوري، وقدمت دعماً سخياً للثورة السورية، وتحديداً في مناطق الشمال السوري".