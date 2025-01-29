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عربي-دولي

"لها رمزية كبيرة".. قائد عربي سيزور سوريا للمرة الأولى بعد سقوط "الأسد"!

Lebanon 24
29-01-2025 | 14:30
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أعلن مصدر دبلوماسي عربي في دمشق، أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يعتزم زيارة دمشق الخميس في أول زيارة لزعيم عربي إلى دمشق بعد إسقاط نظام بشار الأسد.

وذكر التلفزيون العربي السوري أن "أمير قطر سيزور دمشق الخميس"، نقلاً عن مصادر إعلامية.
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وأكد المصدر الدبلوماسي العربي، أن "زيارة أمير قطر لدمشق لها رمزية كبيرة باعتبار قطر من الدول التي وقفت إلى جانب الشعب السوري، وقدمت دعماً سخياً للثورة السورية، وتحديداً في مناطق الشمال السوري". 

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