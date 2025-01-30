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عربي-دولي

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب ألاسكا

Lebanon 24
30-01-2025 | 00:56
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سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية زلزالًا بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر في ألاسكا في الولايات المتحدة الأميركية.

وتم تسجيل الهزات في الساعة 4:40 بالتوقيت العالمي(7:40 بتوقيت موسكو) على بعد 71 كيلومترا جنوب شرق مدينة نيكولاي.
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وحدد مركز الزلزال على عمق 0.1 كيلومتر، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار نتيجة الزلزال. (روسيا اليوم)

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