في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.. إطلاق 110 فلسطينيين ماذا عن مروان البرغوثي؟

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يرتقب أن يشهد اليوم الخميس، إطلاق سراح 3 إسرائيليين و5 تايلانديين محتجزين في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 من قبل حماس، مقابل 110 فلسطينيين، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل والحركة.وأعلن الجانب الإسرائيلي أنه سيتم إطلاق أربيل يهود (29 عاماً)، وأغام بيرغر (20 عاماً)، فضلا عن رجل مسن يدعى غادي موسيس ويحمل الجنسيتين الإسرائيلية والألمانية ويبلغ من العمر 80 عاماً."البرغوثي وسعدات"فيما تصاعدت التساؤلات حول إمكانية إطلاق الأسير الفلسطيني العضو في حركة فتح مروان البرغوثي، فضلا عن أحمد سعدات ضمن هذه الدفعة أو المرحلة الثانية من تنفيذ الاتفاق.لاسيما أن مصدراً إسرائيلياً كان أفاد أن حماس وعدت عائلة البرغوثي وسعدات بإطلاق سراحهما ضمن المرحلة الثانية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.كما أضاف أن الحركة تعد خطة استراتيجية للسيطرة على السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بعد مغادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس منصبه.إلا أن المصدر استبعد إطلاق البرغوثي، موضحا أنه إذا نجحت حماس في تأمين إطلاق سراحه، فسيكون مدينًا لها بحريته.وكان مصدر فلسطيني أشار في وقت سابق من هذا الشهرإلى أن حماس أعدت قائمة بخمسة "سجناء كبار" تريد من إسرائيل إطلاق سراحهم في المراحل التالية من الصفقة، وهم البرغوثي، وأربعة عناصر من حماس يقضون أكثر من 200 حكم بالسجن مدى الحياة، لكن سعدات لم يكن من ضمن القائمة.يذكر أن إسرائيل كانت اعتقلت سعدات والبرغوثي عام 2002، في ذروة الانتفاضة الثانية 2000-2005.أحكام بالسجن المؤبدوحُكم على سعدات (72 عاماً)، زعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 2008 بالسجن لمدة 30 عاماً بتهمة التخطيط لاغتيال وزير السياحة الإسرائيلي آنذاك رحبعام زئيفي في 2001، والذي دعا إسرائيل إلى "نقل" الفلسطينيين للخارج.بينما حُكم على البرغوثي (64 عاماً) عام 2004 بخمسة أحكام بالسجن المؤبد لاتهامه في التخطيط لثلاث هجمات أسفرت عن مقتل خمسة إسرائيليين خلال الانتفاضة الثانية.ويعتبر البرغوثي رمزاً سياسياً شعبياً بالنسبة لأغلب الفلسطينيين. كما يعد مرشحًا رئيسيًا للفوز بالانتخابات الفلسطينية المحتملة.(العربية)