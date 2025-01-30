الرسالة الأخيرة.. رجل يكشف عن محادثة مع زوجته قبل حادثة مطار ريغان

Advertisement

كشف رجل آخر رسالة نصية تلقاها من زوجته التي كانت على متن رحلة الخطوط الجوية الأمريكية 5342، قبل دقائق من حادث الطائرة، مساء الأربعاء.واصطدمت الطائرة القادمة من ويتشيتا، كانساس، إلى واشنطن، بمروحية عسكرية بالقرب من نهر بوتوماك، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تقوم بعمليات بحث مكثفة في النهر بعد الحادث بحثا عن ناجين.وكشف حماد رضا، أن زوجته البالغة من العمر 26 عاما كانت على متن الرحلة المأسوية، وكان يتبادل معها الرسائل النصية أثناء هبوط الطائرة.وقال رضا لشبكة WUSA9: "أدعو فقط أن يكون أحدهم يقوم بإنقاذها من النهر في هذه اللحظة. هذا كل ما أستطيع الدعاء من أجله". وأضاف أنه تلقى رسالة من زوجته قبل الحادث تقول: "سنصل إلى الأرض خلال 20 دقيقة"، لكن رسائله التالية لم تصل إليها، ما جعله يدرك أن شيئا قد حدث.وأوضح رضا أن زوجته كانت في ويتشيتا للعمل، لكنها لم تكن تشعر بالراحة أثناء السفر جوا. وكان هو وأحد أفراد أسرته ينتظران بقلق في مطار ريغان للحصول على أي أخبار عن مصيرها.وأكدت الخطوط الجوية الأمريكية أن هناك 60 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم كانوا على متن الرحلة 5342 عندما اصطدمت بمروحية عسكرية من طراز Sikorsky H-60 Black Hawk أثناء اقترابها من المدرج 33. (روسيا اليوم)