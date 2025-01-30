العثور على حارق القرآن سلوان موميكا مقتولا

قالت وسائل إعلام سويدية، اليوم الخميس، إنه تم العثور على جثة سلوان موميكا، المواطن ذو الأصول العراقية الذي اشتهر بحرق نسخة من القرآن، داخل شقته جنوب ستوكهولم .

Advertisement