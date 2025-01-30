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العثور على حارق القرآن سلوان موميكا مقتولا

Lebanon 24
30-01-2025 | 03:57
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قالت وسائل إعلام سويدية، اليوم الخميس، إنه تم العثور على جثة سلوان موميكا، المواطن ذو الأصول العراقية الذي اشتهر بحرق نسخة من القرآن، داخل شقته جنوب ستوكهولم .
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