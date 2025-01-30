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عربي-دولي

بشأن الجندية آغام برغر.. هذا ما قاله مكتب نتنياهو

Lebanon 24
30-01-2025 | 04:26
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، ان "حكومة إسرائيل تحتضن الجندية في الجيش الإسرائيلي، آغام برغر".

واصطحب عناصر من كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، بيرغر التي كانت ترتدي اللباس العسكري إلى منصة أقيمت وسط في المخيم محاطة بعشرات من مسلحي حماس، قبل تسليمها إلى فريق الصليب الأحمر.
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وأضاف مكتب نتنياهو: "تم إبلاغ عائلتها من قبل الجهات المختصة بأنها انضمت إلى قواتنا. سترافق الحكومة، جنبًا إلى جنب مع جميع الأجهزة الأمنية، أغام وعائلتها".

وأكد أن "حكومة إسرائيل ملتزمة بإعادة جميع الأسرى والمفقودين".

وتعد عملية إطلاق سراح الرهائن جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الذي أوقف الحرب في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح العشرات من الرهائن المحتجزين في القطاع ومئات الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل.(سكاي نيوز)

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