Advertisement

إقتصاد

مطار عربي يُحقّق رقماً قياسيّاً في أعداد المسافرين

Lebanon 24
30-01-2025 | 09:10
A-
A+
Doc-P-1313605-638738503349903760.jpg
Doc-P-1313605-638738503349903760.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت الشركة المشغلة لمطار دبي الدولي إن أكثر من 92.3 مليون مسافر عبروا المطار.
وذكرت الشركة المشغلة أن هذا العدد يتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 89.1 مليون مسافر في 2019، رغم وجود توترات إقليمية ناجمة عن الحرب في غزة والفيضانات غير المسبوقة في نيسان الماضي، التي عرقلت عمليات المطار بشدة. (سبوتنيك)
Advertisement

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:30 | 2025-01-30
14:05 | 2025-01-30
14:00 | 2025-01-30
14:00 | 2025-01-30
13:47 | 2025-01-30
13:40 | 2025-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24