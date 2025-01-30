مطار عربي يُحقّق رقماً قياسيّاً في أعداد المسافرين

قالت الشركة المشغلة لمطار دبي الدولي إن أكثر من 92.3 مليون مسافر عبروا المطار.

وذكرت الشركة المشغلة أن هذا العدد يتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 89.1 مليون مسافر في 2019، رغم وجود توترات إقليمية ناجمة عن الحرب في غزة والفيضانات غير المسبوقة في نيسان الماضي، التي عرقلت عمليات المطار بشدة. (سبوتنيك)