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عربي-دولي

أميركيّ لم يصعد على متن الطائرة المنكوبة... إليكم ما حدث معه

Lebanon 24
30-01-2025 | 10:12
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لا شك أن للحظ أو القدر كلمته في الكثير من الأحيان، لاسيما خلال الكوارث، إلا أن ما جرى مع الشاب الأميركي جون مارافيلا، يكاد لا يصدقه عقل، فقد كان في طريقه إلى الصعود على متن طائرة الركاب الأميركية التي اصطدمت فجرا بمروحية عسكرية وسقطت في نهر بوتوماك، قرب مطار رونالد ريغان الوطني، في واشنطن.
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وأوضح الشاب الحائز على الميدالية البرونزية للناشئين في الولايات المتحدة برياضة التزلج على الجليد، أن سلطات المطار في ويتشيتا - كانساس أبلغته لحظة إتمام إجراءات ركوب الطائرة للتوجه على متن رحلة الخطوط الجوية رقم 5342 إلى واشنطن، أنه لا يستطيع اصطحاب كلبه معه بسبب حجمه.

فما كان منه إلا أن عاد أدراجه من حيث أتى، وفق ما نقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية.

لكن الأمر لم يعجبه كثيرا، فمضى يعبر عن امتعاضه بمنشور عبر خاصية الستوري على حسابه في إنستغرام، حيث نشر صورة من داخل مطار ويتشيتا.

كما كتب معلقا "لم يسمح لي بالصعود إلى الطائرة، أخرجوني من كانساس أرجوكم".

إلى ذلك، كشف مارافيلا أن ما لا يقل عن 14 متزلجا على الجليد كانوا على متن الطائرة، بالإضافة إلى مدربين وأولياء أمور.

غير أنه رفض ذكر أي أسماء، واصفا الحادث بالمأساة. (العربية)
 
 
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