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إغلاق المجال الجوي في بلجيكا.. ما السبب؟

Lebanon 24
30-01-2025 | 10:47
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قال مطار بروكسل، الخميس، إنه جرى إغلاق المجال الجوي البلجيكي بسبب مشكلة فنية في نظام سكايز لمراقبة الحركة الجوية.


وذكر المطار على منصة "إكس": "بسبب مشكلة فنية في مراقبة الحركة الجوية، لا يمكن حاليا إجراء حركة جوية في بلجيكا. ليس لدينا أي فكرة حتى الآن عن المدة التي سيستمر فيها هذا الأمر".
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وقال متحدث باسم سكايز لقناة "في.آر.تي" الإخبارية المحلية إنه اتضح في حوالي الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي أن نظام مراقبة الحركة الجوية المستخدم لإدارة المجال الجوي البلجيكي "لا يعمل بشكل صحيح".
 
وأضاف أن كل الطائرات الموجودة داخل المجال الجوي الذي يديره سكايز في ذلك الوقت، حتى ارتفاع نحو 7500 متر، جرى إعادة توجيهها إلى دول مجاورة باستخدام نظام احتياطي. (سكاي نيوز عربية)
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