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الأمم المتحدة تدعو لإلغاء إسرائيل قرار حظر أنشطة الأونروا

Lebanon 24
30-01-2025 | 12:15
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دعت الأمم المتحدة تل أبيب إلى إلغاء قرارها إنهاء أنشطة الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة.
جاء ذلك في منشور لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على منصة إكس، الخميس، بشأن دخول قرار إسرائيل حظر أنشطة الأونروا حيز التنفيذ.
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وقال مكتب الأمم المتحدة: "بدون الأونروا ستتضرر بشدة خدمات توزيع الغذاء والرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيكون لهذا آثار مباشرة وخيمة على حقوق الإنسان لعشرات الآلاف من الفلسطينيين".
وأضاف: "يجب إلغاء القانون الذي أقره البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) والذي يقيد أعمال الأونروا الأساسية".
(الاناضول)
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