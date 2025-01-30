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عربي-دولي

روسيا: ندرس موضوع إلغاء القيود المفروضة على ترسانتنا النووية

Lebanon 24
30-01-2025 | 13:40
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صرح سفير وزارة الخارجية الروسية للمهام الخاصة غريغوري ماشكوف بأن روسيا قد تلغي القيود الكمية على ترسانتها النووية في حال استمرار تطوير أنظمة الدفاع الصاروخية الأمريكية.
وأشار ماشكوف في مقال نشرته مجلة "الحياة الدولية" إلى أن الحديث عن الاستقرار الاستراتيجي في سياقه الثنائي الكلاسيكي لم يعد ممكنا في ظل الظروف الحالية، خاصة مع ظهور العديد من اللاعبين الدوليين الذين يؤثرون على التوازن الصاروخي العالمي.
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وأضاف: "في ظل المواجهة الحالية مع الغرب وسياسته المعلنة لإلحاق هزيمة أو ضرر استراتيجي بروسيا، قد نواجه ضرورة الابتعاد عن قيود الترسانات النووية والصواريخ لصالح زيادة كمية ونوعية هذه الأسلحة".
وأوضح الدبلوماسي أن التطوير المستمر لنظام الدفاع الصاروخي الأمريكي العالمي "يضع نهاية لآفاق اتفاقية خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت) والحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي بالشروط السابقة".
وسبق أن أكد رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي أندريه كارتابولوف أن روسيا مستعدة لتطوير العلاقات ومواصلة الحوار مع الولايات المتحدة بموجب معاهدة "ستارت"، ولكن بشروط مقبولة للطرفين.
(روسيا اليوم)
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