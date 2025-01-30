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رئيس الإمارات يهنئ أحمد الشرع بتوليه رئاسة سوريا

Lebanon 24
30-01-2025 | 16:10
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بعث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، في مناسبة توليه الرئاسة في المرحلة الانتقالية.

كما وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس الشرع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية " (وام).
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