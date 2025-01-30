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عربي-دولي

حماس: لسنا متمسكين بحكم غزة

Lebanon 24
30-01-2025 | 16:49
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صرح المتحدث باسم حماس، حازم قاسم، أن الحركة ليست متمسكة بحكم غزة.

وقال لـ"العربية/الحدث" مساء الخميس إن "هدفنا في غزة نزع ذرائع إسرائيل وإعادة الإعمار".

كما أضاف: "قدمنا كل المرونة اللازمة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني"، مردفاً: "مستعدون لترتيب وطني فلسطيني جامع في غزة".
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كذلك مضى قائلاً: "مستعدون للتراجع خطوات في غزة لفتح مسار الإغاثة والإعمار.

"كارثة إنسانية غير مسبوقة"
وتابع: "إسرائيل نفذت حرب إبادة في غزة وتعمدت هدم أكبر عدد ممكن من المباني في غزة".

كما شدد على أن القطاع يمر "بكارثة إنسانية غير مسبوقة في التاريخ البشري".
كذلك أوضح أن "أهالي غزة عاشوا كارثة غير مسبوقة"، مؤكداً أن الدمار شبه كامل خاصة شمال القطاع.

فيما أضاف: "نلتمس لمنتقدي الحركة في غزة العذر".

في حين قال إن "صمود أهالي غزة أفشل خطط ترحيلهم".
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