حماس: لسنا متمسكين بحكم غزة

Advertisement

صرح المتحدث باسم حماس، حازم قاسم، أن الحركة ليست متمسكة بحكم غزة.وقال لـ"العربية/الحدث" مساء الخميس إن "هدفنا في غزة نزع ذرائع إسرائيل وإعادة الإعمار".كما أضاف: "قدمنا كل المرونة اللازمة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني"، مردفاً: "مستعدون لترتيب وطني فلسطيني جامع في غزة".كذلك مضى قائلاً: "مستعدون للتراجع خطوات في غزة لفتح مسار الإغاثة والإعمار."كارثة إنسانية غير مسبوقة"وتابع: "إسرائيل نفذت حرب إبادة في غزة وتعمدت هدم أكبر عدد ممكن من المباني في غزة".كما شدد على أن القطاع يمر "بكارثة إنسانية غير مسبوقة في التاريخ البشري".