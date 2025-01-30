Advertisement

وأوضحت الهيئة الفيدرالية الروسية لمراقبة حماية حقوق المستهلك أن انقطاع الكهرباء نتيجة الاشتباكات قد يزيد من مخاطر التسرب، مشيرةً إلى أن الوضع يخضع للمراقبة المستمرة.ولتفادي انتشار العدوى، تم تدريب أكثر من 150 مختصًا من الدول المجاورة على إجراءات السلامة والتشخيص المختبري، كما أرسلت روسيا مختبرات متنقلة لتعزيز القدرات الصحية في إفريقيا.وأثارت "روس بوتريب نادزور" تساؤلات حول تمويل المختبر من قبل الولايات المتحدة ومؤسسات فرنسية، معتبرةً ذلك دليلاً على عدم مسؤولية بعض الدول الغربية في التعامل مع الفيروسات الخطيرة في الدول النامية. (روسيا اليوم)