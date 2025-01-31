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عربي-دولي
الصليب الأحمر يدعو إلى إدخال "تحسينات" على أمن عمليات تسليم الرهائن
Lebanon 24
31-01-2025
|
01:12
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دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى إدخال "تحسينات" على أمن عمليات تسليم الرهائن المحتجزين لدى "حماس" في غزة.
وقالت رئيسة اللجنة الدولية ميريانا سبولياريتش في بيان: "نشعر بالارتياح لعودة المزيد من الأشخاص إلى ديارهم بأمان. ومع ذلك، فإن الظروف الحالية تؤكد أهمية التزام جميع الأطراف باتفاقياتهم وضمان إجراء العمليات بطريقة آمنة وكريمة. يجب ضمان أمن هذه العمليات، ونحث على تحسينها في المستقبل".
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وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها "لا تتحكم في وقت الإفراج أو المكان أو البيئة المحيطة لكل عملية".
وأُطلق سراح 3 رهائن إسرائيليين و5 تايلانديين ومعتقلين فلسطينيين أمس الخميس، في ثالث عملية تبادل رهائن وسجناء بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بعد أكثر من 15 شهرا من حرب مدمرة في قطاع غزة.
وواجه عناصر من حركتي حماس والجهاد، صعوبة في السيطرة على مئات الأشخاص الذين احتشدوا لمتابعة مجريات تسليم الرهائن، في عملية سادتها فوضى عارمة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بما اعتبرها "مشاهد صادمة" عند إطلاق سراح الرهائن، مضيفا: "أطالب بأن يحرص الوسطاء على عدم تكرار هذه المشاهد المروعة وأن يضمنوا سلامة رهائننا". (روسيا اليوم)
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