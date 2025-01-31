روسيا تسقط 49 مسيّرة أوكرانية ليلا

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أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 49 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات من قبل نظام كييف لتنفيذ هجمات باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 49 طائرة مسيرة أوكرانية، 25 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، و8 مسيرات فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، و6 مسيرات فوق أراضي مقاطعة كورسك".وتابع البيان: "وتم تدمير 4 مسيرات فوق أراضي مقاطعة ياروسلافل، واثنتان فوق أراضي كل من مقاطعات بيلغورود وفورونيغ كراسنودار".(سكاي نيوز)