حماس تعلن أسماء 3 رهائن اسرائيليين ستُفرج عنهم السبت.. من هم؟

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كشفت حركة حماس، اليوم الجمعة، أسماء 3 رهائن إسرائيليين سيُطلق سراحهم يوم غد السبت.وقال الجناح العسكري لحماس إن الرهائن هم عوفر كالدرون وكيث شمونسل سيجال وياردن بيباس.وأمس الخميس، أُطلق سراح ثلاث رهائن إسرائيليين وخمس تايلانديين مقابل أسرى فلسطينيين، في ثالث عملية تبادل رهائن وأسرى بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس بعد أكثر من 15 شهرا من حرب مدمّرة في قطاع غزة.وشهد إطلاق سراح الرهائن، أمس الخميس، فوضى واحتشاد جموع من الناس في أحد مواقع التسليم بغزة، مما جعل إسرائيل ترجئ لعدة ساعات الإفراج عن أسرى فلسطينيين.وبدا الخوف على أربيل يهود (29 عاما)، التي احتجزت خلال الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول 2023 من تجمع نير عوز السكني، وواجهت صعوبة في شق طريقها عبر حشد لدى تنفيذ مسلحين عملية تسليمها للصليب الأحمر في مشهد متوتر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مشهد تسليمهم وسط تلك الحشود الضخمة صادم، وهدد بالموت لأي شخص يلحق الأذى بالرهائن.وكشف مكتب نتنياهو أن الوسطاء تعهدوا بضمان المرور الآمن للرهائن في عمليات الإفراج القادمة.(سكاي نيوز)