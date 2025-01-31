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عربي-دولي
والدة زوجة محمد الضيف تكشف أسراراً عنه... كيف كان يُعاملها؟
Lebanon 24
31-01-2025
|
06:11
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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر والدة زوجة محمد الضيف وهي تنعاه، عقب تأكيد "القسام" مقتله خلال معركة "طوفان الأقصى".
وقالت: "باسمي وباسم كل أحرار أهل غزة وباسم أحرار العالم العربي والعالم الإسلامي جميعا، أتقدم ببالغ الحزن والأسى على فقدان هذا الرجل العظيم، شهيدنا البطل أبو خالد الضيف".
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وأضافت في حديثها عن تعامل الضيف معها: "كانت علاقتي فيه بمنزلة أمه. أنا أم زوجته صح، لكنني كنت أشعر البر منه كأنني أمه"، وتابعت: "كانت علاقته بنا كأننا أهله، حتى فقدان ابنتنا لم يحرمني من أبناء ابنتي".
وقالت والدة زوجة الضيف: "أبو خالد كان نعم الرجل ونعم الابن. كان رجلا من زمن الصحابة. والله لن أرى في حياتي رجلا مثل هذا الرجل، حتى لو عشت ألف مرة". (عربي 21)
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