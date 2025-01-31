والدة زوجة محمد الضيف تكشف أسراراً عنه... كيف كان يُعاملها؟

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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر والدة زوجة محمد الضيف وهي تنعاه، عقب تأكيد "القسام" مقتله خلال معركة "طوفان الأقصى".وقالت: "باسمي وباسم كل أحرار أهل غزة وباسم أحرار العالم العربي والعالم الإسلامي جميعا، أتقدم ببالغ الحزن والأسى على فقدان هذا الرجل العظيم، شهيدنا البطل أبو خالد الضيف".وأضافت في حديثها عن تعامل الضيف معها: "كانت علاقتي فيه بمنزلة أمه. أنا أم زوجته صح، لكنني كنت أشعر البر منه كأنني أمه"، وتابعت: "كانت علاقته بنا كأننا أهله، حتى فقدان ابنتنا لم يحرمني من أبناء ابنتي".وقالت والدة زوجة الضيف: "أبو خالد كان نعم الرجل ونعم الابن. كان رجلا من زمن الصحابة. والله لن أرى في حياتي رجلا مثل هذا الرجل، حتى لو عشت ألف مرة". (عربي 21)