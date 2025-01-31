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مصر.. إصابة 3 أشخاص إثر حريق في قناة السويس

Lebanon 24
31-01-2025 | 06:13
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أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الجمعة، بإصابة 3 أشخاص إثر نشوب حريق كبير في منطقة بناء السفن بمحافظة السويس شرقي البلاد، وهرعت سيارات الإطفاء للسيطرة على ‏الحريق.‏

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وقال شهود عيان إن الحريق التهم عددا من سفن الصيد، وإن ألسنة اللهب تصاعدت بكثافة، مما صعّب عملية الإطفاء، خاصة مع وجود مواد قابلة للاشتعال في المنطقة.

وبحسب موقع "المصري اليوم"، حاولت فرق الحماية المدنية في السويس ‏السيطرة على ألسنة اللهب "على مدار أكثر من 6 ساعات متواصلة، لكن الحريق أتى على 10 مراكب صيد ولنشات نزهة ‏داخل مكان لبناء السفن، مخلفا مشهدا أشبه بالدمار الشامل".
 
واستخدمت إدارة مكافحة الحريق مدافع مياه عالية الضغط لمكافحة ألسنة اللهب في الحريق الهائل، كما وصلت أعداد جديدة من سيارات الإطفاء وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان حريق منطقة بناء السفن، في حين وصلت قيادات أمنية إلى منطقة الحريق، وسط محاولات للسيطرة على توسعه.
 
 
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