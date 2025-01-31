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عربي-دولي

روسيا تتّهم ترامب: يشعل حرب النجوم

Lebanon 24
31-01-2025 | 08:54
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متهمة واشنطن بتعطيل التوازن النووي العالمي وتأجيج التوترات العسكرية في الفضاء، انتقدت روسيا الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبناء درع دفاعية صاروخية جديدة أو ما يسمى "القبة الحديدية".
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فقد انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الخطة، مؤكدة أنها تسعى إلى إضعاف قدرات الردع النووي لكل من روسيا والصين، محذرة من اختلال التوازن النووي وعسكرة الفضاء أو ما سمّته "حرب النجوم". (العربية)
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