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عربي-دولي

مسؤول روسي يشتبه في قيام الناتو بأعمال تخريبية في بحر البلطيق

Lebanon 24
31-01-2025 | 11:14
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أكد نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي كونستانتين كوساتشوف، أن حلف الناتو قد يقوم بأعمال تخريبية في بحر البلطيق تمهيدا لوضع ذراعه بالقرب من الحدود البحرية الروسية.


وقال كوساتشوف عبر منشور له على منصة "تلغرام"، إن روسيا ليست لديها مصالح جيوسياسية أو عسكرية للقيام بأعمال تخريبية في بحر البلطيق، بينما قد يكون حلف الناتو مهتما بالتخريب واتهام روسيا، كذريعة من أجل الاقتراب بقواته من الحدود البحرية الروسية.
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جاء منشور المسؤول الروسي بعدما صرحت الشرطة النرويجية اليوم الجمعة بأنها احتجزت سفينة نرويجية على متنها طاقم روسي، بزعم الاشتباه في تورطها في إتلاف كابل في بحر البلطيق بين لاتفيا والسويد.

ويعتقد كوساتشوف أن قيام حلف شمال الأطلسي بالتخريب له هدف محدد، وهو تبرير وجوده العسكري بالقرب من الحدود البحرية الروسية. وأشار إلى أنه "الهدف على الصعيد العالمي هو جعل بحر البلطيق بحرا داخليا للناتو". (روسيا اليوم)
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