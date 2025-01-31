ترامب: سأفرض رسوماً جمركية على الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه "سيفرض رسوما جمركية على الاتحاد الأوروبي".

وأكد أنه "لا يمكن للصين والمكسيك وكندا فعل أي شيء الآن لمنع فرض الرسوم الجمركية".

وأضاف: "سأتحدث مع بوتين وأعتقد أننا سنحرز تقدما ملموساً".

Advertisement