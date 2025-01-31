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عربي-دولي

ترامب: سأفرض رسوماً جمركية على الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
31-01-2025 | 18:17
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه "سيفرض رسوما جمركية على الاتحاد الأوروبي".
وأكد أنه "لا يمكن للصين والمكسيك وكندا فعل أي شيء الآن لمنع فرض الرسوم الجمركية".
وأضاف: "سأتحدث مع بوتين وأعتقد أننا سنحرز تقدما ملموساً".
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