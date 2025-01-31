استقبال أسطوري لنيمار في ملعب سانتوس

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ووصلت الطائرة الخاصة التي أقلت نيمار إلى مدينة ساو باولو قادماً من السعودية، صباح الجمعة، لكنه طلب الحصول على بعض ساعات للراحة قبل أن يسافر عبر طائرة مروحية إلى سانتوس.ويرجّح أن يوقع نيمار البالغ من العمر 32 عاماً على عقد قصير الأجل مع سانتوس، حيث يسعى لاستعادة مستواه في البرازيل قبل منافسات كأس العالم 2026.كانت اللافتات التي تحمل عبارة "عاد الأمير" تباع مقابل 10 ريالات برازيلية (1.5 دولار) خارج الملعب الذي يتسع لـ20 ألف متفرج، على أطراف مدينة ساو باولو الكبرى.وطبعت رسومات مستوحاة من الذكاء الاصطناعي خارج الملعب، تظهر نيمار بشكل أكثر نضجاً وهو يرتدي تاجاً على رأسه، وهي ميزة كبيرة في مدينة كان فيها بيليه هو "الملك" لعقود، حتى توفي عام 2022 عن عمر 82 عاما.وعرض متجر سانتوس قمصان جديدة عليها اسم نيمار في الخلف، لكن من دون الرقم 11 الذي ارتداه في فترته الأولى من 2009 إلى 2013، حيث سيرتدي الرقم 10 الذي كان يحمل اسم بيليه.وكان الهلال السعودي فسخ تعاقده مع نيمار بالتراضي هذا الأسبوع، قبل نهايته بنحو 6 أشهر، علما أنه لعب 7 مباريات فقط منذ أيلول 2023.وتسبّبت إصابته بقطع في الرباط الصليبي في غيابه لأكثر من عام حتى تشرين الاول، وذكر الهلال أن نيمار لم يعد بإمكانه تقديم نفس الأداء الذي كان يقدمه.ولعب نيمار 225 مباراة لسانتوس في فترته الأولى مع الفريق سجل خلالها 138 هدفاً، وكان سبباً في الفوز بـ6 ألقاب مع العملاق البرازيلي، الذي هبط في 2023 وعاد للدرجة الأولى في العام الماضي.وكان نيمار أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، عندما انتقل من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو عام 2017، بينما بيع للهلال في 2023 مقابل 90 مليون يورو.