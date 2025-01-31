3 أسرى مقابل 183.. عملية تبادل رابعة اليوم بين حماس وإسرائيل

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من المقرّر أن تجرى اليوم السبت عملية تبادل رابعة بين حماس وإسرائيل تشمل إفراج الحركة عن ثلاثة أسرى مقابل إطلاق سراح 183 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية.إذ يرتقب أن تفرج حماس عن كل من ياردن بيباس، وكيث سيغل الذي يحمل أيضا الجنسية الأميركية، وعوفر كالديرون الذي يحمل الجنسية الفرنسية والإسرائيلية.في المقابل، ستطلق إسرائيل سراح 183 فلسطينياً، وفق ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني.حيث ستشمل الدفعة 18 أسيرا من ذوي المؤبدات، و54 من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، فضلا عن 111 من أبناء غزة الذين اعتقلوا بعد 7 تشرين الأول 2023.علما بأن النادي كان أشار في بادئ الأمر إلى أنّ إسرائيل "ستفرج عن تسعين أسيرا"، فقط.ومنذ بدء سريان وقف النار في القطاع، أطلقت إسرائيل سراح مئات الفلسطينيين، وكثر من بينهم نساء وقصّر.الثانية هذا الأسبوعيذكر أن عملية التبادل اليوم هي الثانية هذا الأسبوع والرابعة منذ دخول الهدنة حيّز التنفيذ. إلا أن عملية التبادل يوم الخميس الماضي كانت شهدت فوضى عارمة وتدافعا لاسيما عند تسليم حماس الإسرائيلية أربيل يهود (29 سنة)، و غادي موسيس (80 سنة) إلى فرق الصليب الأحمر، في خان يونس جنوب القطاع.حيث أظهرت مشاهد من الموقع صعوبة سيطرة عناصر من حركتي حماس والجهاد الإسلامي على مئات الأشخاص الذين احتشدوا لمتابعة مجريات تسليم الإسرائيليين وخمسة رهائن تايلانديين.ونص اتفاق وقف النار المؤلف من ثلاث مراحل على وقف الأعمال القتالية وانسحاب إسرائيل من المناطق المأهولة في القطاع.كما أشار إلى أن المرحلة الأولى ستمتد ستة أسابيع وتشمل الإفراج عن 33 محتجزا إسرائيليا من غزة مقابل نحو 1900 فلسطيني.كذلك نصّ على استئناف المفاوضات بعد 16 يوما على دخوله حيّز التنفيذ، أي الاثنين في الثالث من فبراير، وذلك لبحث آليات المرحلة الثانية التي تهدف إلى إطلاق سراح آخر الأسرى الإسرائيليين وإنهاء الحرب، الأمر الذي يعارضه بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية.(العربية)