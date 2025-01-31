فنزويلا أفرجت عن ستة أميركيين.. اليكم التفاصيل

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وكتب غرينيل على منصة إكس "لقد أقلعنا وسنعود إلى الوطن مع هؤلاء المواطنين الأميركيين الستة"، ناشرا صورة لهم دون أن يحدد هوياتهم. أعلن ريتشارد غرينيل المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى فنزويلا، الجمعة بعد لقائه الرئيس نيكولاس مادورو أن كراكاس أفرجت عن ستة معتقلين أميركيين، وأنهم معه في الطائرة التي تقلهم إلى الولايات المتحدة.وكتب غرينيل على منصة إكس "لقد أقلعنا وسنعود إلى الوطن مع هؤلاء المواطنين الأميركيين الستة"، ناشرا صورة لهم دون أن يحدد هوياتهم.

وتعتبر زيارة غارنيل الى كاراكاس هي أول لقاء مباشر بين مسؤول أميركي والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو منذ عام 2022.



وأظهرت قناة البث العامة الفنزويلية غرينيل وهو يصافح مادورو المبتسم في القصر الرئاسي، وهي صورة لافتة تلتقط أول زيارة للإدارة الأميركية إلى أميركا اللاتينية.



وفي وقت لاحق من يوم الجمعة، غرد غرينيل بأنه عائد الى الولايات المتحدة مع الأميركيين الستة.



واجتمع غرينيل، المدير السابق المؤقت للاستخبارات الوطنية، ومادورو، الذي يحكم فنزويلا منذ عام 2013، لمناقشة الأميركيين المعتقلين في البلاد، ورحلات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة، والتعاون لمواجهة عصابة "ترين دي أراجوا" والطاقة، وفقاً لشخص مطلع على الخطة، تحدث لصحيفة واشنطن بوست، شريطة عدم الكشف عن هويته.



وادعى مادورو إعادة انتخابه لولاية ثالثة في يوليو الماضي بعد انتخابات بدا أنه خسرها، في وقت أظهرت استطلاعات الرأي أن المنافس إدموند غونزاليس حصل على ضعف عدد الأصوات.



وقد اعترفت إدارتا بايدن وترامب بغونزاليس كرئيس منتخب للبلاد، وكان الدبلوماسي السابق، الذي فر من فنزويلا العام الماضي تحت تهديد الاعتقال، في واشنطن هذا الشهر لحضور مراسم تنصيب ترامب.