18
o
بيروت
21
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
4
o
بشري
15
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
برلمان ألمانيا يرفض مشروع قانون للهجرة تقدمت به المعارضة
Lebanon 24
01-02-2025
|
02:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
رفض البرلمان الألماني مشروع قانون قدمته المعارضة يستهدف تشديد السياسات المتعلقة بالهجرة، وذلك بعد يومين من اتهام المعارضة المنتمية إلى التيار المحافظ بخرق اتفاق بعدم التعاون مع اليمين المتطرف في سابقة لم تحدث من قبل.
Advertisement
وقال زعيم المعارضة فريدريش ميرتس، الجمعة، الذي يأتي المحافظون الذين يمثلهم في صدارة استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المبكرة المقررة في 23 فبراير ، إن القانون الجديد كان استجابة ضرورية لسلسلة من عمليات القتل في الأماكن العامة على أيدي أشخاص من أصول مهاجرة.
وأقر البرلمان مقترحا مماثلا منه وغير ملزم ، الأربعاء، بفضل دعم المشرعين من حزب البديل من أجل ألمانيا، مما أثار موجة احتجاجات من الجمهور والسياسيين وحتى بعض أعضاء حزبه بسبب اتهام المعارضة بخرق اتفاق عدم العمل مع اليمين المتطرف.
وحسب وكالة "رويترز"، فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة دويتشلاند تريند لصالح التلفزيون العام أن 67 بالمئة من الناخبين يؤيدون فرض ضوابط حدودية دائمة، من بينهم أكثر من نصف أنصار الحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة، المستشار أولاف شولتس.
وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت في نوفمبر الماضي عن إجراءات جديدة لجعل البلاد غير جذابة للمهاجرين وطالبي اللجوء.
وشملت تلك الإجراءات التي بدأت تطبيقها مع بداية العام الجاري خفض المساعدات المالية المخصصة للمهاجرين، بحيث كان كل أجنبي يصل إلى مركز استقبال أولي، حيث يتم إطعامه وإيواؤه، يحصل شهريا على 182 يورو (194 دولار) نقدا "لتلبية احتياجاته الشخصية الضرورية".
ولتجنيب طالبي اللجوء من إرسال هذا المبلغ إلى بلدهم الأصلي، تم بحلول نهاية يناير الجاري استحداث بطاقة تسمح للمهاجرين بشراء ما يحتاجون إليه من المتاجر، على ما ذكرت وكالة "فرانس برس" في وقت سابق.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لحماية أكثر.. هذا ما يفعله مصرف لبنان
Lebanon 24
لحماية أكثر.. هذا ما يفعله مصرف لبنان
12:55 | 2025-01-31
31/01/2025 12:55:08
Lebanon 24
Lebanon 24
إلقاء القبض على إبن خالة بشار الأسد... وهذه صورته بعد اعتقاله
Lebanon 24
إلقاء القبض على إبن خالة بشار الأسد... وهذه صورته بعد اعتقاله
09:33 | 2025-01-31
31/01/2025 09:33:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة استخباراتية عن "حزب الله".. صحيفة تعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة استخباراتية عن "حزب الله".. صحيفة تعلنها!
14:39 | 2025-01-31
31/01/2025 02:39:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"ملكة جمال" هي الوسيط بين لبنان وإسرائيل.. تعرفوا إلى خليفة هوكشتاين!
Lebanon 24
"ملكة جمال" هي الوسيط بين لبنان وإسرائيل.. تعرفوا إلى خليفة هوكشتاين!
13:00 | 2025-01-31
31/01/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا التاريخ... "حزب الله" سيُشيّع نصرالله وصفي الدين
Lebanon 24
في هذا التاريخ... "حزب الله" سيُشيّع نصرالله وصفي الدين
08:29 | 2025-01-31
31/01/2025 08:29:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:55 | 2025-02-01
"معارك ضارية".. هذا ما يجري عند محوري الألمانية والنسيم في جنين
04:49 | 2025-02-01
تفاصيل مكالمة أخيرة لقائد طائرة واشنطن.. اليكم ما جرى
04:37 | 2025-02-01
مقتل 8 أشخاص في "هجوم انتقامي" وقع ليلاً.. بلبلة بشأن ما حصل في قرية أرزة بريف حماة
03:55 | 2025-02-01
الجيش يواصل تقدمه بالخرطوم.. وحميدتي يقر بالخسائر
03:37 | 2025-02-01
سلّم من دون عائلته.. لقطة إطلاق سراح يادن بيباس من قبل حماس تُثير التساؤلات
03:30 | 2025-02-01
سوريا بعد الأسد.. لماذا يعد تخفيف العقوبات الأوروبية أمرا بالغ الأهمية؟
فيديو
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
02:55 | 2025-01-31
01/02/2025 12:07:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
01:32 | 2025-01-31
01/02/2025 12:07:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
01/02/2025 12:07:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24