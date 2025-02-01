للمطالبة بإنهاء سيطرة "قسد" على شرق سوريا.. تظاهرة في ساحة الأمويين بدمشق

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تظاهر مئات السوريين في ساحة الأمويين وسط دمشق مطالبين السلطات السورية الجديدة باستعادة السيطرة على المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" شمال شرقي سوريا.وقال منسق عام بين فصائل الثورة السورية، عبد المنعم زين الدين، في المظاهرة التي نظمها أبناء من مناطق شمال شرق سوريا: "فرحتنا لن تكتمل إلا بتحرير محافظات الحسكة ودير الزور والرقة والقامشلي من سيطرة قسد. وكما أسقطنا المجرم الأسد، سنسقط قسد".من جهته، أكد إبراهيم الحسون، مستشار الرئيس أحمد الشرع لـ"د ب أ" أن "تحرير مناطق شمال سوريا حاضرة أمام الرئيس الشرع، وهو دائما ما يقول: "لن يهدأ لي بال حتى تُحرر مناطق شرق سوريا. وسوف أبذل كل الجهود لاستعادة تلك المناطق إلى سلطة الدولة، سواء بالوسائل السلمية أو العسكرية".ونقل المستشار الحسون كلمة للرئيس الشرع موجهة إلى قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي: "إن عاد إلى سلطة دمشق فبها نعمة، وإن اختار الحرب، سوف أُخضعه بالقوة".وقرأ الشيخ فرج الحمود، أحد قادة "الحراك الثوري" في محافظة الرقة، بيانا باسم المشاركين في المظاهرة، طالب فيه الحكومة السورية بالتحرك الجاد "لإنهاء هذا الاحتلال واستعادة السيطرة على الجزيرة السورية".وجاء في البيان: "نؤكد تمسكنا بوحدة الأراضي السورية ورفضنا القاطع لأي مشاريع تقسيمية أو محاولات فرض أمر واقع بالقوة".كما طالب الحمود بـ"إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وكشف مصير المخطوفين والمغيبين، حيث تتحمل قسد مسؤولية الآلاف من المختطفين والمخفيين قسريا".جدير بالذكر أن قائد "قسد" مظلوم عبدي صرح قبل أيام أن البلاد تشهد تغيرا تاريخيا، ولكنها تواجه الكثير من التحديات، مؤكدا أنهم يريدون سوريا موحدة، وليس لديهم نية انفصالية. (روسيا اليوم)