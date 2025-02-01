سلّم من دون عائلته.. لقطة إطلاق سراح يادن بيباس من قبل حماس تُثير التساؤلات

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مع تزايد التوقعات بمقتل أفراد العائلة، أثار إطلاق سراح المحتجز الإسرائيلي لدى حماس، ياردن بيباس، صباح اليوم السبت، قضية "عائلة بيباس" من جديد.وتسببت عائلة بيباس بضغط كبير على الحكومة الإسرائيلية، وأصبحت من الرموز لدى المحتجين الإسرائيليين، الذين طالبوا حكومتهم بوقف إطلاق النار من أجل إطلاق سراح المحتجزين.وصباح السبت، ظهر عناصر حماس وهم يسلمون ياردن بيباس، دون عائلته، لعناصر الصليب الأحمر، خلال عملية تسليم لمحتجزين.قصة عائلة بيباسوفقا لموقع "آي 24"، تم اختطاف ياردين بيباس، البالغ من العمر 35 عاما، في 7 تشرين الأول، وتم نقله من قبل حماس إلى غزة، وكذلك زوجته شيري وطفليهما، أريئيل، الذي كان يبلغ من العمر 4 سنوات في ذلك الوقت، وكفير، الذي كان عمره 9 أشهر.وبعدها، كشف الجيش الإسرائيلي عن لقطات، قال إنها لأم وطفلين من عائلة بيباس، مشيرا إلى أن اللقطات التي حصل عليها وثقت اللحظات الأولى بعد الاختطاف، وتحديدا لدى وصولهم إلى خان يونس، جنوبي القطاع.لاحقا، أعلنت حماس في تشرين الثاني 2023، مقتل الأم والطفلين في غارة إسرائيلية، لكن الجيش أكد أن تلك المزاعم لم يتم التحقق منها.ونشرت حماس حينه لقطات للأب المحتجز في مكان آخر، وهو يتوسل من أجل إعادة جثث أسرته. (سكاي نيوز)