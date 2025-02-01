"معارك ضارية".. هذا ما يجري عند محوري الألمانية والنسيم في جنين

يواصل الجيش الإسرائيلي، عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، لليوم الـ 12 على التوالي، مخلفا 19 قتيلا وعشرات الإصابات والاعتقالات.





وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت 4 مواطنين بعد اقتحامها بلدة قباطية، وأحرقت مركبة قبل انسحابها، كما اعتقلت شابا بعد الاعتداء عليه بالضرب خلال اقتحامها بلدة عرابة جنوب جنين.

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وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، نسف منازل المواطنين في مخيم جنين، مع استمرار اقتحامها له، وسمعت أصوات انفجارات داخله، ناجمة عن تفجير منازل المواطنين خاصة في حارات: الدمج، وعبد الله عزام، والبشر.



وأحدثت جرافات الاحتلال دمارا هائلا في حارة الدمج، والمدخل الشرقي من المخيم، وتستمر بتدمير شارع مستشفى جنين الحكومي والبنية التحتية فيه، كما تعرقل قوات الاحتلال دخول وخروج مركبات الإسعاف من وإلى المستشفى.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن اشتباكات تدور بين مسلحين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في منطقة "الألمانية" في جنين.



وقالت حركة الجهاد إنها تخوض "معارك ضارية مع الجيش الإسرائيلي في محوري الألمانية والنسيم بجنين في الضفة الغربية".



وأضافت أن مقاتليها "يمطرون قوات المشاة محيط الآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص المباشر محققين إصابات مؤكدة".