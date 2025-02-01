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عربي-دولي

من بينها بلد عربيّ.. قائمة بالدول الأكثر امتلاكاً لحاملات الطائرات

Lebanon 24
01-02-2025 | 08:00
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تمتلك الولايات المتحدة أكبر عدد من حاملات الطائرات في العالم، اعتباراً من العام 2021، وصلت إلى 20 حاملة طائرات ومروحيات، وبفارق كبير عن اليابان التي حلت في المرتبة الثانية بعدد حاملات وصل إلى 5 حاملات طائرات ومروحيات.
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وضمَّ التصنيف دولة عربية واحدة هي مصر، حيث جاءت في المرتبة السادسة، بامتلاكها حاملتي طائرات مروحية.
 
 
وفي ما يلي قائمة بالدول الأكثر امتلاكاً لحاملات الطائرات والمروحيات في العالم:
 
 
1- الولايات المتحدة الأميركية: 11 حاملة طائرات  - 9 حاملة مروحيات
 
2- الصين: 2 حاملات طائرات - 3 حاملات مروحيات
 
3- اليابان: 0 حاملات طائرات - 4 حاملات مروحيات
 
4- فرنسا: 1 حاملة طائرات - 3 حاملات مروحيات
 
5- الهند: 2 حاملات طائرات - 0 حاملات مروحيات
 
6- مصر: 0 حاملات طائرات - 2 حاملات مروحيات
 
7- المملكة المتحدة: 2 حاملات طائرات - 0 حاملات مروحيات
 
8- إيطاليا: 2 حاملات طائرات - 0 حاملات مروحيات
 
9- كوريا الجنوبية: 0 حاملات طائرات - 2 حاملات مروحيات
 
10- أستراليا: 0 حاملات طائرات - 2 حاملات مروحيات
 
11- البرازيل: 0 حاملات طائرات - 1 حاملة مروحيات
 
12- روسيا - 1 حاملات طائرات - 0 حاملات مروحيات
 
13- تركيا - 0 حاملات طائرات - 1 حاملة مروحيات
 
14- تايلاند: 0 حاملات طائرات - 1 حاملة مروحيات
 
15- إسبانيا: 0 حاملات طائرات - 1 حاملة مروحيات
 
(عربي21)
 
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