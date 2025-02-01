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روسيا: قواتنا تسيطر على "كريمسكي" بشرق أوكرانيا

Lebanon 24
01-02-2025 | 05:10
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نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم السبت إن قوات روسية سيطرت على قرية كريمسكي في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.
وقالت الوزارة في بيانها اليومي، اليوم السبت: "واصلت وحدات من قوات مجموعة المركز عمليات التقدم، وحررت قرية كريمسكوي (كريمسكي) في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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وأردف البيان: "تم دحر القوى البشرية العاملة والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق نوفوالكساندروفكا، ودزيرجينسك، ودروجبا، وليسوفكا، وسلافيانكا، وبارانوفكا، ونوفواندريفكا نوكوتلينو، في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشار بيان وزارة الدفاع الروسية إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 570 جنديا ودبابتين، بما في ذلك دبابة ليوبارد ألمانية الصنع، و4 مركبات قتالية مدرعة و9 شاحنات صغيرة، و3 مدافع.
وقالت الوزارة إن قواتها شنت هجمات استهدفت منشآت الغاز وغيرها من مرافق البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وأسقطت 108 طائرات مسيرة أوكرانية في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
(سكاي نيوز)
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