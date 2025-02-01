في القاهرة.. اجتماع وزاري عربي بشأن فلسطين

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بدأ الاجتماع الخماسي في القاهرة بشأن فلسطين، على مستوى وزراء الخارجية.ويشارك في الاجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مع الأمين العام لجامعة الدول العربية في القاهرة.ويبحث اجتماع القاهرة التطورات في الملف الفلسطيني، والوضع في قطاع غزة و"التهجير".وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد جدد عزمه على نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، رغم رفض القاهرة وعمّان هذا المقترح.