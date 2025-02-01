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عربي-دولي

هل طلب الأسد اللجوء إلى إيران؟ مسؤول يكشف

Lebanon 24
01-02-2025 | 13:01
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كشف مستشار المرشد الأعلى في إيران علي لاريجاني، اليوم السبت، حقيقة تقارير راجت مؤخراً حول طلب الرئيس السوري المعزول بشار الأسد اللجوء إلى إيران.

وأكد لاريجاني، في مقابلة صحفية، عدم صحة التقارير، التي تناقلت معلومات عن محاولة الأسد بعد سقوط نظامه اللجوء في إيران.
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وشدد لاريجاني، في معرض حديثه عن تطورات سوريا، أن الجيش السوري كان عليه أن يصمد ويقاتل بنفسه، وأن دور إيران كان دعمًا وليس بديلًا عنه، على حد قوله.

ووافقت روسيا على لجوء بشار الأسد وعائلته، وقامت بنقلهم إلى العاصمة موسكو، بعد سقوط البلاد في قبضة الفصائل المسلحة المعارضة.
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