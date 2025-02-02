إسرائيل تبني مواقع استيطانية في سوريا.. صورٌ توثق

أفادت وسائل إعلام أميركية، بقيام إسرائيل ببناء مواقع استيطانية مع وجود لمعدات وآليات، مشيرة إلى أن تواجدها "أكثر ديمومة" وليس فترة مؤقتة كما أعلنت تل أبيب.



وأظهرت صور الأقمار الصناعية، القواعد العسكرية التي بُنيت، والأبنية السكنية والطرق الجديدة التي تقع على بعد 10 أميال جنوب القنيطرة والتي توفر لإسرائيل منطقة مراقبة وسيطرة، الأمر الذي أثار مخاوف السكان المحليين من بقاء القوات الإسرائيلية في قراهم. (سبوتنيك)

Advertisement