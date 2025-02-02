Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تبني مواقع استيطانية في سوريا.. صورٌ توثق

Lebanon 24
02-02-2025 | 03:09
A-
A+
Doc-P-1314637-638740882820105326.jpg
Doc-P-1314637-638740882820105326.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وسائل إعلام أميركية، بقيام إسرائيل ببناء مواقع استيطانية مع وجود لمعدات وآليات، مشيرة إلى أن تواجدها "أكثر ديمومة" وليس فترة مؤقتة كما أعلنت تل أبيب.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية، القواعد العسكرية التي بُنيت، والأبنية السكنية والطرق الجديدة التي تقع على بعد 10 أميال جنوب القنيطرة والتي توفر لإسرائيل منطقة مراقبة وسيطرة، الأمر الذي أثار مخاوف السكان المحليين من بقاء القوات الإسرائيلية في قراهم. (سبوتنيك)
Advertisement
 
Image
 
Image
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:02 | 2025-02-02
04:47 | 2025-02-02
04:40 | 2025-02-02
04:25 | 2025-02-02
04:08 | 2025-02-02
03:30 | 2025-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24