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عربي-دولي

لإنتاج فيلم وثائقي... ملك بريطانيا يتعاون مع "أمازون"

Lebanon 24
02-02-2025 | 06:31
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سيشارك ملك بريطانيا تشارلز الثالث في فيلم وثائقي عبر منصة "أمازون برايم" يخصص لنشاطاته الخيرية وخصوصا في ما يتعلق بالمناخ.


وبحسب وسائل إعلام بريطانية، بدأ التصوير في يناير في اسكتلندا، في قصر دامفريز هاوس التابع لمؤسسة كينغز فاونديشن.
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وذكرت صحيفة "تايمز" أن فريق العمل سبق أن أمضى وقتا مع الملك.

ورحّبت مؤسسة كينغز بـ"العمل مع أمازون على فيلم وثائقي مميز".

 وسيتمحور الفيلم على "الانسجام" بين البشر والطبيعة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وبحسب صحيفة تايمز، من المتوقع أن يبدأ عرض الوثائقي في نهاية العام الحالي أو أوائل عام 2026.

وتمثل هذه الاتفاقية مع أمازون نقطة تحوّل للعائلة الملكية التي اعتادت أكثر على العمل مع وسائل إعلام بريطانية، مثل "بي بي سي" و"آي تي في". (سكاي نيوز)

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