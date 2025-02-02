18
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
17
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
4
o
بشري
17
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
لإنتاج فيلم وثائقي... ملك بريطانيا يتعاون مع "أمازون"
Lebanon 24
02-02-2025
|
06:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
سيشارك ملك بريطانيا تشارلز الثالث في فيلم وثائقي عبر منصة "أمازون برايم" يخصص لنشاطاته الخيرية وخصوصا في ما يتعلق بالمناخ.
وبحسب وسائل إعلام بريطانية، بدأ التصوير في يناير في اسكتلندا، في قصر دامفريز هاوس التابع لمؤسسة كينغز فاونديشن.
Advertisement
وذكرت صحيفة "تايمز" أن فريق العمل سبق أن أمضى وقتا مع الملك.
ورحّبت مؤسسة كينغز بـ"العمل مع أمازون على فيلم وثائقي مميز".
وسيتمحور الفيلم على "الانسجام" بين البشر والطبيعة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وبحسب صحيفة تايمز، من المتوقع أن يبدأ عرض الوثائقي في نهاية العام الحالي أو أوائل عام 2026.
وتمثل هذه الاتفاقية مع أمازون نقطة تحوّل للعائلة الملكية التي اعتادت أكثر على العمل مع وسائل إعلام بريطانية، مثل "بي بي سي" و"آي تي في". (سكاي نيوز)
عربي-دولي
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لجميع مستخدمي "واتسآب" في لبنان.. نداءٌ مهم
Lebanon 24
لجميع مستخدمي "واتسآب" في لبنان.. نداءٌ مهم
12:15 | 2025-02-01
01/02/2025 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لا مدارس غداً ونصيحة عاجلة للسكان... دولة تُحذّر من نشاط زلزاليّ
Lebanon 24
لا مدارس غداً ونصيحة عاجلة للسكان... دولة تُحذّر من نشاط زلزاليّ
05:02 | 2025-02-02
02/02/2025 05:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"خطر قد يهدّد جنازة نصرالله".. باحث إسرائيليّ يكشف!
Lebanon 24
"خطر قد يهدّد جنازة نصرالله".. باحث إسرائيليّ يكشف!
14:00 | 2025-02-01
01/02/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في حفل زفافه... رصاصة أصابت العريس ابراهيم
Lebanon 24
في حفل زفافه... رصاصة أصابت العريس ابراهيم
05:08 | 2025-02-02
02/02/2025 05:08:34
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا جديد ملف "دولارات اللبنانيين" في المصارف
Lebanon 24
هذا جديد ملف "دولارات اللبنانيين" في المصارف
13:31 | 2025-02-01
01/02/2025 01:31:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:00 | 2025-02-02
مسيحيو العراق يعانون التهجير.. مناطقهم "خسرت ملامحها"!
07:47 | 2025-02-02
رسالة مباشرة من وزير إسرائيليّ إلى نعيم قاسم: هذا ما سنفعله إنّ خرقتم وقف النار
07:30 | 2025-02-02
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد.. كيف سيتعامل مع إيران؟
07:27 | 2025-02-02
أسرارٌ كثيرة عن محمد الضيف... هذا ما كشفته زوجته
07:17 | 2025-02-02
عشرات الرحلات أُلغيت.. عطل فني يهدد نظام التحذير الجوي في الولايات المتحدة
07:16 | 2025-02-02
بالفيديو... حريق كبير في مصفاة نفط في أميركا
فيديو
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
02:55 | 2025-01-31
02/02/2025 15:17:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
01:32 | 2025-01-31
02/02/2025 15:17:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
02/02/2025 15:17:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24