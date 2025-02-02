كيف أثّرت زيارة أمير قطر لدمشق والشرع للرياض على الليرة السوريّة؟

عززت الليرة السورية قيمتها أمام الدولار في مختلف المناطق السورية بعد زيارة أمير قطر تميم بن حمد العاصمة دمشق فضلا عن زيارة الرئيس أحمد الشرع اليوم العاصمة السعودية الرياض.

وتشهد سوق صرف العملات في السوق الموازية السورية تحسنا تدريجيا في أسعار صرف العملات الأجنبية منذ سقوط النظام السوري السابق. (روسيا اليوم)