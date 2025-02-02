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ملك الأردن يلتقي ترامب يوم 11 شباط في واشنطن

Lebanon 24
02-02-2025 | 11:05
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ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، يوم الأحد، أن العاهل الأردني الملك عبد الله سيلتقي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم 11 شباط.

وكان ترامب قد أجرى أواخر يناير مكالمة هاتفية مع الملك عبد الله، حيث هنأه الأخير بتنصيبه الرئاسي.
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ووفقا للبيان الصادر عن الإدارة الأميركية، شكر ترامب خلال المحادثة الملك على "الصداقة الطويلة"، وناقش معه "قضايا الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار الإقليمي".

 ويتوقع البيت الأبيض أن يستمر قادة البلدين في التواصل حول هذا الموضوع في الفترة القادمة.

من جانبه، أعرب العاهل الأردني عن "الحرص على توطيد العلاقات المتينة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وتوسيع فرص التعاون في شتى المجالات". على ما نقلت حينها وكالة الأنباء الأردنية. (سكاي نيوز)
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