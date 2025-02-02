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إسرائيل تنسحب من مواقع في سوريا سيطرت عليها

Lebanon 24
02-02-2025 | 15:12
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أفادت وسائل إعلام سورية، يوم الأحد، بانسحاب الجيش الإسرائيلي من بعض النقاط الحيوية العسكرية التي سيطرت عليها في القنيطرة بعد سقوط نظام الأسد.


ووفق المصادر، فقد انسحب الجيش الإسرائيلي من بعض النقاط العسكرية التي سيطر عليها في القنيطرة وريفها.
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وانسحب الجيش الإسرائيلي من مبنى المحافظة والمحكمة في محافظة القنيطرة، فيما انسحب جزئيا من سد المنظرة بريف القنيطرة الشمالي.
وعقب سقوط نظام الأسد، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اتخذ مواقع في المنطقة العازلة بمرتفعات الجولان المحتل، التي تفصل بين المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية والسورية منذ عام 1974.

وكانت الإدارة السورية الجديدة قد طالبت الجيش الإٍسرائيلي بالانسحاب الفوري من الأراضي التي توغلت فيها بجنوب البلاد،.
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