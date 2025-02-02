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عربي-دولي
روبيو: الولايات المتحدة ستّتخذ التدابير لحماية حقوقها في قناة بنما
Lebanon 24
02-02-2025
|
17:37
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حذّر وزير الخارجية الأميركي الجديد ماركو روبيو رئيس بنما خوسيه مولينو من أن "الولايات المتحدة ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها في قناة بنما ما لم تجر بلاده تغييرات فورية في شأن القناة، معتبراً أن "النفوذ الصيني عليها يشكل انتهاكاً لمعاهدة الحياد الدائم".
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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس في بيان لها إن "روبيو بحث مع رئيس بنما وكبار المسؤولين هناك سبل معالجة التحديات الإقليمية والعالمية الحرجة".
وأضافت أن "روبيو أبلغ الرئيس مولينو أن الرئيس دونالد ترامب قد اتخذ قرارا مبدئيا بأن الموقف الحالي من النفوذ والسيطرة للحزب الشيوعي الصيني على منطقة قناة بنما يشكل تهديدا للقناة ويمثل انتهاكا لمعاهدة الحياد الدائم وتشغيل قناة بنما".
وأوضحت أنه "نقل للمسؤولين في بنما أن واشنطن لن تقبل بهذا الوضع وسيتطلب من الولايات المتحدة في غياب التغييرات الفورية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوقها بموجب المعاهدة".
وأشارت الى ان "وزير الخارجية الأميركي أكّد على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لإنهاء أزمة الهجرة غير الشرعية".
وقالت إن "روبيو أكّد على رغبة بلاده في تحسين مناخ الاستثمار وضمان تكافؤ الفرص للمنافسة العادلة من قبل الشركات الأميركية كما أشاد بالدور الاقليمي الذي يؤديه الرئيس مولينو لدعم ديمقراطية وحرية فنزويلا.
وأضافت أن "روبيو أعرب عن امتنانه للمباحثات البنّاءة بين الجانبين"، مشيراً إلى ان "هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة في تنشيط العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وبنما بما يتماشى مع رؤية الرئيس ترامب".
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