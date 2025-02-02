مَن مِن القادة العرب هنأ الشرع بتنصيبه رئيسا لسوريا للمرحلة الانتقالية؟

تلقى الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع التهاني من قادة دول عربية وأجنبية على تنصيبه رسميا رئيسا للمرحلة الانتقالية في الجمهورية العربية السورية.

Advertisement

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أحمد الشرع بمناسبة توليه منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية، متمنيًا له التوفيق في تحقيق تطلعات الشعب السوري نحو مزيد من التقدم والازدهار.تلقى الشرع رسالة تهنئة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بارك فيها له على توليه رئاسة الجمهورية، مؤكدا على تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.هنأ رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان الشرع بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية، معربا عن تمنياته له بالنجاح في تحقيق تطلعات الشعب السوري نحو مزيد من التقدم والازدهار.هنأ ملك الأردن عبد الله الثاني بن حسين في برقية، أحمد الشرع بتولي رئاسة سوريا.هنّأ الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أحمد الشرع، بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية.أرسل الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة للشرع، باركا فيها توليه الرئاسة، متمنين للشعب السوري التوفيق والنجاح في صناعة مستقبل أفضل.بعث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، ونائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ منصور بن زايد، برقية تهنئة إلى الشرع، بمناسبة توليه رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية.بارك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للرئيس السوري أحمد الشرع بتوليه قيادة الدولة السورية الجديدة.عبر أمير دولة الكويت الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح في برقية تهنئة إلى الشرع عن خالص تهانيه، مؤكدا على التطلع الدائم لتعزيز أواصر العلاقات بين البلدين.أعرب ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في برقية عن خالص تهانيه وتمنياته للشرع بالتوفيق والنجاح في هذه المرحلة، متمنيا للجمهورية العربية السورية وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار.بعث سلطان عمان هيثم بن طارق، يبعث برقية تهنئة للشرع بعد توليه الرئاسة.أرسل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي برقية تهنئة إلى الشرع، متمنيا فيها له التوفيق والسداد في مهامه الرئاسية، وللشعب السوري الاستقرار والسلام والتنمية.أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في برقية تهنئة للشرع، على وقوف بلاده إلى جانب الشعب السوري والارتقاء بالعلاقات الثنائية واللقاء في أقرب وقت. (روسيا اليوم)