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عربي-دولي

"لحماية أمنها": إسرائيل توسع عملياتها العسكرية بالضفة.. وعباس يطلب جلسة لمجلس الأمن

Lebanon 24
02-02-2025 | 23:32
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مساء أمس الأحد، ان القوات الإسرائيلية توسع حملتها العسكرية في الضفة الغربية.

وفي منشور على "تلغرام" قال أدرعي: "توسّع قوات الأمن الحملة العسكرية في شمال السامرة والقرى المحيطة لضرب الأنشطة الإرهابية وحماية أمن إسرائيل".
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وأضاف: "العمليات تتركز في منطقة شمال السامرة وبالتحديد في جنين وطولكرم ومحيطهما والسبب هو الإرهاب الأعمى الذي لن نتسامح معه".

ودانت الخارجية الفلسطينية الأحد التدمير الإسرائيلي "الوحشي" لأبنية في جنين في الضفة الغربية بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمّر "بنى تحتية إرهابية" في المنطقة.

وجاء في بيان للوزارة إنها تدين "بأشد العبارات.. التفجيرات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيمي جنين وطولكرم، بما في ذلك إقدامها اليوم على تفجير أحياء واسعة من مخيم جنين، في مشهد وحشي يعكس حجم الدمار الذي تعرض له قطاع غزة، ويجسد أحد مظاهر حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا".

وطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عقد جلسة طارئة وعاجلة لمجلس الأمن الدولي "لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وتدمير قوات الاحتلال مربعات سكنية كاملة في مخيمي جنين وطولكرم، وتفجير عشرات المنازل وإجبار المواطنين على النزوح من منازلهم في طمون ومخيم الفارعة في طوباس، وتدمير البنية التحتية بشكل ممنهج".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي دمر يوم الأحد نحو 20 مبنى في سلسلة من التفجيرات المتزامنة بمخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية.

وردا على سؤال بشأن هدم عدد من المباني في جنين في وقت واحد، قال متحدث باسم الجيش إنه جرى تفكيك "عدة منشآت كانت تُستخدم بنية تحتية للإرهاب".

وأفاد الجيش الإسرائيلي الأحد بأنه قتل أكثر من خمسين "إرهابيا" في شمال الضفة الغربية، بينهم 35 خلال عملية عسكرية واسعة استهدفت حركتي حماس والجهاد.(سكاي نيوز)


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