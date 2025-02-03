وزير الخارجية والهجرة المصري يؤكد ضرورة بقاء الشعب الفلسطيني في أرضه

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شدد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي على ضرورة بقاء الشعب الفلسطيني في أرضه واحترام حقه في تقرير المصير.جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الوزير عبد العاطي مع كايا كالاس الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي مساء الأحد في إطار التشاور والتنسيق المتواصل بين مصر والاتحاد الاوروبى، وفق المتحدث باسم الخارجية تميم خلاف .وصرح المتحدث، في بيان صحفي اليوم الإثنين، بأن الوزير عبد العاطى أشاد بالعلاقات المتميزة بين مصر والاتحاد الأوروبى والحرص المتبادل على تنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى، معرباً عن تطلعه لمواصلة الممثلة العليا دعمها للشراكة بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، وتمرير الشريحة الثانية من الحزمة المالية بقيمة أربعة مليار يورو.واستعرض الوزير عبد العاطى الجهود الدؤوبة التى تبذلها مصر لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة فى ظل تحديات جيوسياسية جسيمة بالإقليم، واطلع الوزير عبد العاطى المسؤولة الأوروبية على آخر مستجدات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددا على أهمية استدامة الاتفاق وتثبيته وتنفيذ مراحله الثلاث.وأضاف المتحدث أن الوزير عبد العاطي أكد أيضا على أهمية ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بوتيرة مكثفة ومتسارعة على نحو يلبي احتياجات سكان القطاع فى ظل الظروف الإنسانية الكارثية التى يعانى منها.ودعا الوزير عبد العاطي المسؤولة الأوروبية إلى مواصلة دعم الجهد الإنساني من الاتحاد الاوروبى لقطاع غزة من خلال مضاعفة المساعدات الإنسانية والإغاثية، فضلا عن التعاون لبدء مشروعات وبرامج للتعافى المبكر واعادة الإعمار، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم فى القطاع.وشدد على محورية دور الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن الاتحاد يعد أكبر طرف مانح للسلطة الوطنية الفلسطينية.(سكاي نيوز)